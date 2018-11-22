Juiz concede liberdade provisória a jovem de 18 anos que deu facada e matou ‘Paulinha’

De acordo com a sentença proferida pelo juiz Juliano Duailibi Baungart, diante dos fatos e da comprovação de legítima defesa, não havia indícios suficientes para pedir a prisão preventiva, já que a jovem, de acordo com os autos do processo, não seria um risco à sociedade.

No último dia 9 de novembro, foi concedida liberdade provisória à acusada de matar Ana Paula Ortiz, 33 anos, no dia anterior (8), pela manhã. A Defesa da jovem de 18 anos alegou, em Juízo, que ela se tratava de ré primária, não tinha antecedentes criminais, possuía endereço fixo em Anastácio, estaria grávida de 2 meses e ainda teria outro filho menor de 12 anos.

Depoimentos

Os depoimentos da mulher que teria sido beijada por Ana Paula Ortiz, conhecida na região por “Paulinha” e que quebrou um copo em seu rosto, além de outra testemunha que estava no local, confirmou a versão dada pela autora do crime.

O crime, segundo a sentença, foi cometido em meio a uma luta corporal. Ana Paula estaria embriagada na esquina da rua de uma das envolvidas quando sentou em seu colo e pediu 50 reais. Após a negativa, cortou o rosto da testemunha com um copo. A jovem de 18 anos tentou acudi-la e ainda ligou para o 190 informando que havia uma mulher causando confusão na casa de sua vizinha.

Logo após, Ana Paula e a jovem começaram a brigar, momento em que deu uma facada no pescoço de Paulinha. Ela ainda andou 10 metros e caiu na rua em frente à casa da testemunha. Para o magistrado, a ré agiu após ter sido provocada por Ana Paula, é primária e, como confessou a autoria do crime e se entregou à Polícia, deverá cumprir a sentença em liberdade, sem fiança. Ainda deverá comparecer em Juízo mensalmente, comprovar o endereço e não sair da cidade, além do recolhimento domiciliar das 21 às 5 horas e período integral nos sábados, domingos e feriados.

*Com informações de Luiz Guido Jr.