Casal embriagado discute e marido ameaça dar surra em mulher com corrente

Anastácio
A Polícia Militar foi acionada para conter a briga que, segundo o b.o. aconteceu por motivo fútil
Final da tarde desta quarta-feira (12) em Anastácio. A Polícia Militar foi acionada para conter uma briga de casal que começaram a discutir e quase partiram para agressão. O caso aconteceu por volta das 17h20, na Rua Projetada B, Bairro Cristo Rei.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, uma mulher de 53 anos, disse aos policiais que convive com o marido há 37 anos, com quem tem 5 filhos. Primeiro, à equipe da PM, ela afirmou ter sido agredida com corrente, mas depois, na Delegacia, e exalando forte odor de álcool, disse que estava bebendo com o homem de 56 anos e que, por motivo fútil, se desentenderam.
A vítima teria então voltado atrás no depoimento, e afirmou que não havia sido agredida, mas que o marido a ameaçou com uma corrente nas mãos, que ela mesma conseguiu tirá-la de sua posse, após a ameaça de surra. Uma policial efetuou revista, e atestou que a vítima não apresentava lesões.
Os policiais também revistaram o homem e encontraram junto a ele um canivete, mas segundo a mulher, o objeto é de uso comum de seu cotidiano e não o usou opara ameaçá-la. O caso teria sido resolvido na DP, já que a vítima não quis representar contra o marido.
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