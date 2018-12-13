Casal embriagado discute e marido ameaça dar surra em mulher com corrente

Final da tarde desta quarta-feira (12) em Anastácio. A Polícia Militar foi acionada para conter uma briga de casal que começaram a discutir e quase partiram para agressão. O caso aconteceu por volta das 17h20, na Rua Projetada B, Bairro Cristo Rei.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, uma mulher de 53 anos, disse aos policiais que convive com o marido há 37 anos, com quem tem 5 filhos. Primeiro, à equipe da PM, ela afirmou ter sido agredida com corrente, mas depois, na Delegacia, e exalando forte odor de álcool, disse que estava bebendo com o homem de 56 anos e que, por motivo fútil, se desentenderam.