Mulher é indiciada por furtar bolsa com todo o salário da vizinha

Mulher que não teve a identidade divulgada pelas autoridades foi indiciada pela Polícia Civil de Aquidauana por furtar a bolsa com todo o salário do mês da vizinha. Ela não foi presa por não estar em situação de flagrante. Parte do dinheiro foi devolvida e o restante deve ser ressarcido com o andamento do processo.

Segundo divulgado pela polícia, a vítima denunciou que havia perdido a bolsa com todo seu salário. No entanto, investigadores descobriram que se tratava, na verdade, de um furto. A vítima mora em uma quitinete e na segunda-feira o filho de quatro anos foi brincar e pegou a bolsa, sem que ela percebesse.

Em seguida a bolsa desapareceu. Os policiais então conseguiram descobrir que a vizinha havia cometido o furto e ela acabou indiciada na tarde de ontem. A polícia ainda informa que denúncias podem ser enviadas pelos telefones 3241 - 2876 e 99987 - 9068 (WhatsApp). A identidade será mantida em sigilo.



