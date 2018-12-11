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Falsa comunicação

Mulher inventa roubo para justificar sumiço de R$ 8 mil ao namorado em Aquidauana

De acordo com o delegado Wilkson Vasco, ela responde em liberdade por falsa comunicação de crime

Renan Nucci

Publicado em 11/12/2018 às 16:54

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Uma mulher de 33 anos foi autuada pela Polícia Civil de Aquidauana por falsa comunicação de crime, depois de inventar que teria sido roubada para tentar justificar ao namorado o desaparecimento de R$ 8 mil. De acordo com o delegado Wilkson Vasco, responsável pelo caso, ela responde em liberdade.

O delegado afirmou que ontem a mulher informou que teria sido roubada por dois homens em uma moto preta que a abordaram na rua e, mediante uso da força e grave ameaça, lhe tomaram a bolsa que estava com o dinheiro e em seguida fugiram rumo à Rua Dos Missionários. 

No entanto, logo após acionar a polícia, ela entrou em contradição várias vezes e confessou que havia inventado a história. "A Polícia civil esclarece que o tempo perdido pelos policiais era para ter sido usado em esclarecimentos de verdadeiros crimes, acarretando danos imensuráveis à população falsas comunicações", afirmou o delegado. A origem e a finalidade do dinheiro não foram divulgadas.

 

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