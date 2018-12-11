Mulher inventa roubo para justificar sumiço de R$ 8 mil ao namorado em Aquidauana

Uma mulher de 33 anos foi autuada pela Polícia Civil de Aquidauana por falsa comunicação de crime, depois de inventar que teria sido roubada para tentar justificar ao namorado o desaparecimento de R$ 8 mil. De acordo com o delegado Wilkson Vasco, responsável pelo caso, ela responde em liberdade.

O delegado afirmou que ontem a mulher informou que teria sido roubada por dois homens em uma moto preta que a abordaram na rua e, mediante uso da força e grave ameaça, lhe tomaram a bolsa que estava com o dinheiro e em seguida fugiram rumo à Rua Dos Missionários.

No entanto, logo após acionar a polícia, ela entrou em contradição várias vezes e confessou que havia inventado a história. "A Polícia civil esclarece que o tempo perdido pelos policiais era para ter sido usado em esclarecimentos de verdadeiros crimes, acarretando danos imensuráveis à população falsas comunicações", afirmou o delegado. A origem e a finalidade do dinheiro não foram divulgadas.