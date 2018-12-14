Casa pega fogo, chamas consomem todos os pertences e matam o cachorrinho de casal

Aconteceu agora às 9 horas da manhã desta sexta-feira (14) ocorrência de incêndio em uma casa na Rua Índio Neco, Bairro Antônio Clementino. Conforme informações preliminares, no terreno há duas casas, a da frente de alvenaria e a os fundos, feita de madeira e Eternit, foi consumida pelo fogo. Um casal, jovem gestante de 16 anos e o marido de 19 estavam no local, mas escaparam sem ferimentos. O cachorrinho da família estava dentro da casa e morreu queimado.

Conforme o depoimento das vítimas, o rapaz não conseguiu salvar nada de pertences no interior da casa. A jovem está gestante de 8 meses e todo o enxoval (roupas, fraldas, mamadeira, entre outros) foi perdido durante o incêndio.