Casa pega fogo, chamas consomem todos os pertences e matam o cachorrinho de casal

Anastácio
Gestante de 16 anos e o marido de 19 anos escaparam ilesos, mas casa ficou destruída
Crédito do vídeo: Redação
Aconteceu agora às 9 horas da manhã desta sexta-feira (14) ocorrência de incêndio em uma casa na Rua Índio Neco, Bairro Antônio Clementino. Conforme informações preliminares, no terreno há duas casas, a da frente de alvenaria e a os fundos, feita de madeira e Eternit, foi consumida pelo fogo. Um casal, jovem gestante de 16 anos e o marido de 19 estavam no local, mas escaparam sem ferimentos. O cachorrinho da família estava dentro da casa e morreu queimado.
Conforme o depoimento das vítimas, o rapaz não conseguiu salvar nada de pertences no interior da casa. A jovem está gestante de 8 meses e todo o enxoval (roupas, fraldas, mamadeira, entre outros) foi perdido durante o incêndio.
O casal morava na casa aos fundos da mãe da gestante. No local havia uma cama de casal, som, bicicleta, todas as roupas, ventilador e documentos.
Início das chamas
A jovem contou que estava cozinhando em um fogão a lenha e, quando se deram conta, o fogo já tinha tomado toda a casa. A gestante e o marido conseguiram acionar o Corpo de Bombeiros, mas quando a Brigada de Incêndio chegou ao local, eles já haviam perdido tudo. O casal já tem um filho de 1 ano e espera o nascimento do segundo previsto para janeiro.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
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