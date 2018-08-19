Fogo destrói galpão de ferrovia que era ocupado por famílias

Corumbá
Local era ocupado, mas ninguém ficou ferido
Galpão de ferrovia ocupado por famílias, ficou completamente destruído após um incêndio, possivelmente criminoso. O fogo começou por volta das 21h de ontem (18), em Corumbá.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as viaturas de combate a incêndio, salvamento e resgate deslocaram até a rua Oriental próximo a linha férrea onde um galpão pertencente à antiga Rede Ferroviária Federal estava em chamas.
O local era habitado por algumas famílias em condição de ocupação. O galpão possuía vários compartimentos que eram usados como moradia, no total de 14 sendo sete do lado direito e sete do lado esquerdo.
Houve perda total do imóvel que estava em condições precárias. O forro de madeira de modelo antigo contribuiu para as chamas se alastrarem rapidamente. Os bombeiros utilizaram 7.500 litros de água na operação.
Segundo o relato de um dos moradores do local, não há número preciso de quantas famílias moravam no galpão, devido a alta rotatividade das pessoas que ocupavam.
Esse morador contou também que provavelmente o incêndio começou por ação criminosa, pois, dois homens discutiram em um dos ambientes e logo depois, as chamas começaram.
Foi realizada uma varredura minuciosa para certificar se não havia vítimas no local, não constatando nenhuma vítima e nem feridos.
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