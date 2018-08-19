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Corumbá

Fogo destrói galpão de ferrovia que era ocupado por famílias

Local era ocupado, mas ninguém ficou ferido

Vanessa Ricarte

Publicado em 19/08/2018 às 11:52

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Galpão de ferrovia ocupado por famílias, ficou completamente destruído após um incêndio, possivelmente criminoso. O fogo começou por volta das 21h de ontem (18), em Corumbá.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as viaturas de combate a incêndio, salvamento e resgate deslocaram até a rua Oriental próximo a linha férrea onde um galpão pertencente à antiga Rede Ferroviária Federal estava em chamas.

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O local era habitado por algumas famílias em condição de ocupação. O galpão possuía vários compartimentos que eram usados como moradia, no total de 14 sendo sete do lado direito e sete do lado esquerdo.

Houve perda total do imóvel que estava em condições precárias. O forro de madeira de modelo antigo contribuiu para as chamas se alastrarem rapidamente. Os bombeiros utilizaram 7.500 litros de água na operação.

Segundo o relato de um dos moradores do local, não há número preciso de quantas famílias moravam no galpão, devido a alta rotatividade das pessoas que ocupavam.

Esse morador contou também que provavelmente o incêndio começou por ação criminosa, pois, dois homens discutiram em um dos ambientes e logo depois, as chamas começaram.

Foi realizada uma varredura minuciosa para certificar se não havia vítimas no local, não constatando nenhuma vítima e nem feridos.

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