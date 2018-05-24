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Mulher coloca fogo na própria casa e vizinhança, em pânico, aciona o Corpo de Bombeiros

Mulher teria iniciado o incêndio de propósito, com um isqueiro, no Bairro Alto

Vanessa Ricarte

Publicado em 24/05/2018 às 09:42

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Por volta das 17h20 de ontem (23), equipes do Corpo de Bombeiros e também da PM Getam foram acionados após a ocorrência de um princípio de incêndio na Rua Bernadino Lopes, Bairro Alto. Segundo informações da Polícia, as chamas foram controladas, mas o fato causou tumulto entre os vizinhos da moradora de 51 anos que teria colocado fogo na própria casa com um isqueiro, propositalmente.

A mulher, auxiliar de limpeza, foi atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros, abalada emocionalmente, mas sem ferimentos. Foram destruídos pelas chamas um fogão, uma cama de casal, máquina de lavar roupas, roupas, documentos, sofá, uma beliche e alimentos mantidos na casa, além de ter causado danos na estrutura da casa.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram utilizados mais de 2.500 litros de água em duas peças da casa, que o fogo consumiu. No registro, consta que a auxiliar de limpeza estava visivelmente embriagada, e as medidas cabíveis devem ser tomadas quanto ao fato.

 

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