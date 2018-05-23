Corpo de Bombeiros é acionado para apagar incêndio na Vila Humbelina

Nesta terça-feira (22), por volta das 17 horas, equipe do Corpo de Bombeiros foi deslocada para atender ocorrência de princípio de incêndio em um barraco de madeira na Rua 27 de Julho que servia de depósito a uma moradora do local.

Conforme informações dos Bombeiros, houve danos em um colchão usado, forro da cama e parte da parede de madeira. No local, foi desligada a rede elétrica. Os militares orientaram a moradora a não religar o padrão de energia sem a avaliação de um profissional da área elétrica. O incêndio não deixou feridos.