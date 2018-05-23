Corpo de Bombeiros é acionado para apagar incêndio na Vila Humbelina

Anastácio
Quase metade do barraco de madeira foi consumido pelas chamas
Nesta terça-feira (22), por volta das 17 horas, equipe do Corpo de Bombeiros foi deslocada para atender ocorrência de princípio de incêndio em um barraco de madeira na Rua 27 de Julho que servia de depósito a uma moradora do local.
Conforme informações dos Bombeiros, houve danos em um colchão usado, forro da cama e parte da parede de madeira. No local, foi desligada a rede elétrica. Os militares orientaram a moradora a não religar o padrão de energia sem a avaliação de um profissional da área elétrica. O incêndio não deixou feridos.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS