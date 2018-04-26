PMA flagra e autua em R$ 5 mil infrator por incêndio em perímetro urbano

Policiais Militares Ambientais de Batayporã realizavam fiscalização no perímetro urbano de Nova Andradina e flagraram ontem (25) à noite um homem incendiando a vegetação em terrenos, no bairro Portal do Parque, causando transtornos aos vizinhos e ainda atrapalhando o trânsito.

A PMA chegou, no momento em que o infrator provocava o incêndio na vegetação e resíduos na área dos terrenos, para a limpeza, o que gerou muita fumaça, que dispersa no ar, prejudicava toda a vizinhança, que reclamava do problema. O homem de 73 anos alegou que incendiava a área dos terrenos para a limpeza e sem seguida plantar lavoura.

Os Policiais acionaram o corpo de bombeiros e juntamente com o infrator conseguiram conter o fogo. O incendiário, residente em Nova Andradina, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 5.000,00.

Apesar dos esforços e das orientações, inclusive pela mídia, em relação à proibição de dos incêndios, algumas pessoas insistem com esse costume, que é bastante prejudicial ao ambiente e à saúde da população afetada.