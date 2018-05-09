Carreta pega fogo e Bombeiros utilizam 3 mil litros de água para conter chamas

Ainda por causas desconhecidas, uma carreta pegou fogo a 50 quilômetros do trecho de Anastácio, sentido a Nioaque, na BR-419, hoje pela manhã. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), três viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para apagar o incêndio.

Cerca de 3 mil litros de água foram utilizados a fim de conter as chamas. Ainda uma ambulância foi deslocada e ao chegar no incidente, os dois ocupantes, motorista e a mulher (sem as identidades divulgadas) já tinham sido levados por outra carreta da empresa.