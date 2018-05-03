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Corumbá

Morre turista irlandês após ter perna amputada em violento acidente na BR-262

Vítima ficou 13 dias internado, mas não resistiu

Vanessa Ricarte

Publicado em 03/05/2018 às 07:33

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Morreu na manhã desta quarta-feira, 02, o turista irlandês Christopher Eugene Peck, de 37 anos. Ele estava internado no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital de Corumbá, desde o dia 20 de abril, quando ficou gravemente ferido em uma colisão frontal, na BR-262, no quilômetro 447, distante aproximadamente 35 quilômetros da área urbana do município.

Reprodução/TV Morena

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A vítima teve amputação da perna esquerda abaixo do joelho, fratura exposta do fêmur lado esquerdo, fratura no quadril e quadro de intensa hemorragia. Ele recebeu atendimento emergencial de uma equipe da Guarda Municipal que passava pelo local. Os guardas estancaram o sangramento, o que foi fundamental para a manutenção dos sinais vitais até a chegada da guarnição do Corpo de Bombeiros.

Aos militares, o turista irlandês chegou a contar que percorria países da América do Norte, Central e iria seguir para a Bolívia, mas seguia para Campo Grande para resolver pendências de documentação para a viagem internacional. No caminho, um veículo Gol, que realizava uma ultrapassagem, acabou batendo de frente com a moto da vítima.

Christopher foi levado para o Hospital de Corumbá, passou por procedimento cirúrgico e ficou internado no CTI, em coma e respirando por aparelho. A mãe e um irmão dele vieram para a cidade e tentaram transferi-lo para São Paulo, mas de acordo com o diretor clínico da Santa Casa, médico Lauther Serra, isso não foi possível. "O quadro era gravíssimo, desenvolveu outras complicações."

Inquérito 

O motorista do carro que atingiu o turista irlandês, não se feriu. Ele tem 32 anos, foi autuado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Segundo o boletim de ocorrência número 2303/2018, o motorista dirigia sob influência de álcool. Ele colidiu frontalmente com a motocicleta do viajante após invadir a pista contrária. 

Conforme resultado do teste de Etilômetro número 3695, foi constatado 0,16 mg/l de álcool por litro de ar. No entanto, este índice não caracterizou crime de embriaguez ao volante e sim infração administrativa. O motorista foi multado e depois de prestar depoimento na Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, foi liberado.

Com a morte de Christopher, o condutor agora deve responder inquérito por homicídio culposo.

 

*Com informações do Diário Corumbaense

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