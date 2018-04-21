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Gol atinge motociclista irlandês que teve perna amputada na BR-262

Condutor de carro envolvido em acidente na BR-262 dirigia sob influência de álcool

Vanessa Ricarte

Publicado em 21/04/2018 às 11:21

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Um motociclista de 37 anos, de nacionalidade irlandesa, sofreu amputação da perna esquerda abaixo do joelho, fratura exposta do fêmur lado esquerdo, fratura no quadril e quadro de intensa hemorragia após acidente ocorrido nesta sexta-feira (20) às 09h55, na BR-262, no quilômetro 447, em Corumbá, distante aproximadamente 35 quilômetros da área urbana do município.

De acordo com o jornal Diário Corumbaense, o irlandês disse aos militares que percorria os países da América do Norte, Central e que agora estava em viagem para a Bolívia, mas retornava a Campo Grande para resolver pendências de documentação da viagem internacional.

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No caminho, acabou colidindo frontalmente contra um veículo Volkswagen Gol, que realizava uma ultrapassagem. O motociclista do Gol, 32 anos, foi autuado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Conforme resultado do teste de Etilômetro, foi constatado 0,16 mg/l de álcool por litro de ar, enquanto a margem de tolerância é de 0,04 mg/L. No entanto, este índice não caracterizou crime de embriaguez ao volante e sim infração administrativa. O motorista, de 32 anos, foi multado conforme prevê a lei e depois de prestar depoimento na Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, foi liberado.

O motociclista irlandês passou por procedimento cirúrgico e permanece internado no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital de Corumbá.

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