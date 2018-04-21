Gol atinge motociclista irlandês que teve perna amputada na BR-262

Acidente
Condutor de carro envolvido em acidente na BR-262 dirigia sob influência de álcool
Um motociclista de 37 anos, de nacionalidade irlandesa, sofreu amputação da perna esquerda abaixo do joelho, fratura exposta do fêmur lado esquerdo, fratura no quadril e quadro de intensa hemorragia após acidente ocorrido nesta sexta-feira (20) às 09h55, na BR-262, no quilômetro 447, em Corumbá, distante aproximadamente 35 quilômetros da área urbana do município.
De acordo com o jornal Diário Corumbaense, o irlandês disse aos militares que percorria os países da América do Norte, Central e que agora estava em viagem para a Bolívia, mas retornava a Campo Grande para resolver pendências de documentação da viagem internacional.
No caminho, acabou colidindo frontalmente contra um veículo Volkswagen Gol, que realizava uma ultrapassagem. O motociclista do Gol, 32 anos, foi autuado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
Conforme resultado do teste de Etilômetro, foi constatado 0,16 mg/l de álcool por litro de ar, enquanto a margem de tolerância é de 0,04 mg/L. No entanto, este índice não caracterizou crime de embriaguez ao volante e sim infração administrativa. O motorista, de 32 anos, foi multado conforme prevê a lei e depois de prestar depoimento na Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, foi liberado.
O motociclista irlandês passou por procedimento cirúrgico e permanece internado no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital de Corumbá.
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