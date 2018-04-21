Gol atinge motociclista irlandês que teve perna amputada na BR-262

Um motociclista de 37 anos, de nacionalidade irlandesa, sofreu amputação da perna esquerda abaixo do joelho, fratura exposta do fêmur lado esquerdo, fratura no quadril e quadro de intensa hemorragia após acidente ocorrido nesta sexta-feira (20) às 09h55, na BR-262, no quilômetro 447, em Corumbá, distante aproximadamente 35 quilômetros da área urbana do município.

De acordo com o jornal Diário Corumbaense, o irlandês disse aos militares que percorria os países da América do Norte, Central e que agora estava em viagem para a Bolívia, mas retornava a Campo Grande para resolver pendências de documentação da viagem internacional.