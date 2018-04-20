Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 12:19

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Homem sofre fratura em acidente por causa de semáforo que estava apagado

Moto e Duster colidiram no Bairro Alto no início desta tarde

Renan Nucci

Publicado em 20/04/2018 às 14:56

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
dsc-6624
dsc-6633
dsc-6622
dsc-6628
dsc-6626
dsc-6632
dsc-6623

Motociclista de 69 anos sofreu fratura no tornozelo esquerdo após colisão com SUV Renault Duster ocorrida no início da tarde desta sexta-feira, no Bairro Alto, em Aquidauana. Segundo testemunhas, o semáforo estava apagado para a Duster que atravessou a via, atingindo a moto.

Conforme apurado pela reportagem, a vítima seguia em uma Honda Bros pela Avenida Duque de Caxias, quando no cruzamento com a Avenida Doutor Sabino (Pantaneta), houve a colisão com o veículo. Com o impacto, ele teve a fratura, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao pronto-socorro.

O condutor da Duster, de 62 anos, nada sofreu. Informações apontam que o semáforo da Doutor Sabino, por onde trafegava o automóvel, está com problema e a luz vermelha não acende. Por este motivo, o condutor passou direto pelo cruzamento, resultando no acidente. A moto estava com a documentação em dia, mas foi apreendida porque o Batalhão de Trânsito não poderia deixar o veículo abandonado no local.

Colaborou Luiz Guido Jr.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Informe publicitário

Faltam apenas três dias para a Black Friday do Shopping China

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo