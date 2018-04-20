Homem sofre fratura em acidente por causa de semáforo que estava apagado

Motociclista de 69 anos sofreu fratura no tornozelo esquerdo após colisão com SUV Renault Duster ocorrida no início da tarde desta sexta-feira, no Bairro Alto, em Aquidauana. Segundo testemunhas, o semáforo estava apagado para a Duster que atravessou a via, atingindo a moto.

Conforme apurado pela reportagem, a vítima seguia em uma Honda Bros pela Avenida Duque de Caxias, quando no cruzamento com a Avenida Doutor Sabino (Pantaneta), houve a colisão com o veículo. Com o impacto, ele teve a fratura, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao pronto-socorro.

O condutor da Duster, de 62 anos, nada sofreu. Informações apontam que o semáforo da Doutor Sabino, por onde trafegava o automóvel, está com problema e a luz vermelha não acende. Por este motivo, o condutor passou direto pelo cruzamento, resultando no acidente. A moto estava com a documentação em dia, mas foi apreendida porque o Batalhão de Trânsito não poderia deixar o veículo abandonado no local.

Colaborou Luiz Guido Jr.