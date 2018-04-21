Condutor de L200 provoca acidente entre carreta com diesel na BR-262

Após a batida, provocada por conversão brusca da camionete, a carreta, que seguia de Ladário a Campo Grande, não conseguiu desviar do veículo e tombou na vegetação, o que causou vazamento de óleo sobre a pista.

Nesta sexta-feira (20) por volta das 20h50, acidente entre uma camionete L200 e uma carreta carregada com óleo diesel aconteceu na BR-262 a cerca de 15 km do trevo de Anastácio, sentido de Miranda.

A Polícia Militar Ambiental (PMA) e a empresa responsável pela carreta foram acionados para a remoção da carga. O trânsito no local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que fez a sinalização e o isolamento do trecho devido ao risco de explosão da carga inflamável sobre a pista.

Após o acidente, o Resgate do Corpo de Bombeiros realizou atendimento no local. De acordo com os Bombeiros, os dois ocupantes da L200 com placas de Anastácio, apresentavam sinais de embriaguez e foram encaminhados ao hospital de Aquidauana.

O motorista da carreta, 33 anos, e o passageiro da camionete, 26 anos, ficaram ilesos. Já o condutor da L200, 44 anos teve apenas um corte na testa.