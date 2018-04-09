Cinco pessoas morrem e quatro ficam feridas em acidente na MS-316

Colisão frontal entre dois carros deixou cinco pessoas mortas, entre elas um bebê e um menino de cinco anos, e outras quatro feridas na noite de ontem, na rodovia MS-316, em Paranaíba. A suspeita da Polícia Militar Rodoviária Estadual é de que o acidente tenha sido causado por tentativa de ultrapassagem em local permitido.

Conforme apurado, um Gol com placas de Paranaíba conduzido por Tiago de Oliveira Rodrigues, de 28 anos, seguia no sentido de Santa Fé do Sul (SP) a Aparecida do Taboado, quando por volta das 18h40, supostamente tentou manobra de ultrapassagem, batendo de frente com um Celta conduzido por Paulo Ribeiro Alves, 47, que trafegava na direção oposta.