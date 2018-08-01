Mulher discute com ex-marido e põe fogo na casa no Cristo Redentor

Quinze ocorrências foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros de Corumbá nas últimas 24 horas. Entre os registros, um incêndio em residência no bairro Cristo Redentor às 19h55 de segunda-feira (30). As viaturas de combate a incêndio e salvamento se deslocaram até a casa localizada na alameda Monteiro Lobato, no final na rua Antônio Maria.

Os bombeiros utilizaram 400 litros de água para apagar o fogo que consumiu um cômodo da casa. Houve perda de móveis, eletromésticos e roupas, mas ninguém se feriu. Os militares apuraram que a própria dona do imóvel teria provocado o incêndio depois de uma discussão com o ex-marido. Ela teria dito ao homem que faria "uma besteira". Momentos depois, o ex-companheiro recebeu imagens pelo celular da casa pegando fogo. A mulher fugiu do local.