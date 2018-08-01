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Incêndio

Mulher discute com ex-marido e põe fogo na casa no Cristo Redentor

Os bombeiros utilizaram 400 litros de água para apagar o fogo que consumiu um cômodo da casa

Vanessa Ricarte

Publicado em 01/08/2018 às 08:53

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Quinze ocorrências foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros de Corumbá nas últimas 24 horas. Entre os registros, um incêndio em residência no bairro Cristo Redentor às 19h55 de segunda-feira (30). As viaturas de combate a incêndio e salvamento se deslocaram até a casa localizada na alameda Monteiro Lobato, no final na rua Antônio Maria. 

Os bombeiros utilizaram 400 litros de água para apagar o fogo que consumiu um cômodo da casa. Houve perda de móveis, eletromésticos e roupas, mas ninguém se feriu. Os militares apuraram que a própria dona do imóvel teria provocado o incêndio depois de uma discussão com o ex-marido. Ela teria dito ao homem que faria "uma besteira". Momentos depois, o ex-companheiro recebeu imagens pelo celular da casa pegando fogo. A mulher fugiu do local. 

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