Bombeiros recebem kit picape que vai auxiliar no trabalho de combate a incêndio

O Corpo de Bombeiros recebeu reforço importante de um equipamento chamado "kit picape", que vai auxiliar e dar mais eficácia no combate a incêndio, principalmente incêndios em vegetação. O kit consiste em um reservatório com 500 litros de água, motor e bomba que podem ser instalados em qualquer tipo de caminhonete para ser transportado a locais de difícil acesso, onde caminhões de grande porte, por exemplo, têm dificuldade de chegar.

Segundo o sub-tenente Adeilson Rodrigues de Araújo, o equipamento é de manuseio simples. "Qualquer pessoa com o mínimo de instrução consegue operá-lo. Ele pode ser levado em caminhonetes e tem uma mangueira que proporciona jato de até 10 metros, o que vai ajudar em muito nos trabalhos aqui na região", disse.

Nos últimos dias a corporação fez a manutenção preventiva e a capacitação dos bombeiros, para que todos possam operar a máquina da forma mais eficiente. "O kit vai substituir caminhões de grande porte em alguns casos. Além disso, também estamos trabalhando para evoluir nossas técnicas e economizar água, e o reservatório vai contar com 500 litros que vai dar pra fazer muita coisa", explicou. O kit já está pronto para ser usado.



Colaborou Luiz Guido Jr.