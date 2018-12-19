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Anastácio

Após matéria do O Pantaneiro, família que perdeu casa em incêndio recebe doações

Casa foi destruída pelas chamas e até o cachorro morreu, na sexta-feira passada

Renan Nucci

Publicado em 19/12/2018 às 16:32

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Após matéria do jornal O Pantaneiro, a família que perdeu tudo em incêndio, inclusive o cachorro de estimação, recebeu várias doações na cidade de Anastácio. Segundo Jéssica dos Santos Brites, de 16 anos, que está gestante de oito meses, ela e o marido Raul, de 19 anos receberam muitas roupas, especialmente para o bebê que está a caminho, além de fraldas. No momento, eles ficam na casa da mãe de Jéssica.

"Fiquei bastante feliz, porque as pessoas ligaram e vieram aqui trazer. Alguns quando viram a situação aqui, disseram que viriam para ajudar ainda mais", comentou ela, que ainda aguarda materiais de construção como madeira e telhas, para reerguer a residência.Interessados em ajudar podem falar com a mãe dela, Ordália Aparecida, pelo número 99636 - 7548. A família vive na Rua Índio Neco, no Antônio Clementino.

Conforme noticiado, na manhã da última sexta-feira a jovem contou que estava cozinhando em um fogão a lenha e, quando se deram conta, o fogo já tinha tomado toda a casa. A gestante e o marido conseguiram acionar o Corpo de Bombeiros, mas quando a Brigada de Incêndio chegou ao local, eles já haviam perdido tudo. O casal já tem um filho de 1 ano e espera o nascimento do segundo previsto para janeiro.
 

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