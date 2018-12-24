Dizendo ‘conhecer os horários que pode ouvir som’, rapaz discute e é preso pela PM

Com a chegada das festas de final de ano, chegam também os excessos e falta de respeito entre vizinhos. Na madrugada desta segunda-feira (24), um rapaz de 29 foi preso pela Polícia Militar por perturbação de sossego às 00h10 na Rua Projetada A, Bairro Cristo Rei, Anastácio.

Conforme o boletim de ocorrência, ele estava com duas caixas de som enormes e em altíssimo volume incomodando o sono do vizinho, um homem de 39 anos, e de sua família. A PM foi acionada e quando chegou ao local constaram que a aparelhagem estava voltada para fora da casa e ligadas.