Dizendo ‘conhecer os horários que pode ouvir som’, rapaz discute e é preso pela PM

Anastácio
Vizinho acionou a PM por perturbação de sossego; rapaz estava com aparelhagem de som profissional em alto volume
Com a chegada das festas de final de ano, chegam também os excessos e falta de respeito entre vizinhos. Na madrugada desta segunda-feira (24), um rapaz de 29 foi preso pela Polícia Militar por perturbação de sossego às 00h10 na Rua Projetada A, Bairro Cristo Rei, Anastácio.
Conforme o boletim de ocorrência, ele estava com duas caixas de som enormes e em altíssimo volume incomodando o sono do vizinho, um homem de 39 anos, e de sua família. A PM foi acionada e quando chegou ao local constaram que a aparelhagem estava voltada para fora da casa e ligadas.
O rapaz alegou que seu som não estava alto e que seus vizinhos não estavam em casa. Ele ainda disse aos policiais “eu conheço os horários que posso ouvir som”. O dono da aparelhagem se recusou a baixar o volume e ainda discutiu com os policiais.
Ele foi preso, a aparelhagem de som apreendida, e foi encaminhado à DP de Anastácio para as medidas cabíveis. A aparelhagem apreendida é profissional, sendo duas caixas de som, uma com um alto-falante de 15 polegadas, um tweeter marca BUSTER e uma corneta, e a outra caixa somente com dois alto-falantes de 15 polegadas, além de um amplificador de som da marca MODEL VM-800, uma mesa de som sem marca aparente modelo S 08-2 e plugs com fiação.
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