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Aquidauana

Mais uma vez, som alto é motivo de desentendimento entre vizinhas no Serraria

A vítima disse aos policiais que a vizinha coloca o aparelho voltado para sua casa de propósito

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/12/2018 às 15:00

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Caso de perturbação de sossego alheio foi registrado na madrugada desta sexta-feira (7) na Delegacia de Polícia de Anastácio. Uma mulher e 45 anos se desentendeu com a vizinha, após ela colocar o som alto, virado para a residência da vítima, localizada na Rua Delfino Alves Corrêa, Bairro Serraria.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima está cansada de sofrer com o volume alto do som da vizinha, e que já vem tendo vários problemas diante das perturbações causadas pela mulher.

 O caso segue registrado na DP de Aquidauana para as medidas cabíveis.

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