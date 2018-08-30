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Aquidauana

Mulher registra BO contra vizinha por causa de cão que matou seu gato

Mulher alega que não aguenta mais a situação que culminou na morte de seu bicho de estimação

Vanessa Ricarte

Publicado em 30/08/2018 às 11:31

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Caso de omissão de cautela ou condução de animais foi registrado na Delegacia de Polícia de Aquidauana nesta quinta-feira (30). Uma mulher de 34 anos procurou os policiais após ter seu gato atacado e morto pelo cachorro da raça Akita de sua vizinha. Ela mora na Rua dos Ferroviários, Cidade Nova.

Conforme o boletim de ocorrência, o cão já tem o hábito de atacar outros animais, sempre quando tem a oportunidade de escapar da casa de sua dona. A vítima relatou também que o animal já havia atacado um cachorro de estimação em outra ocasião e, dessa vez, o animal da vizinha escapou enquanto sua dona saía de casa, atacou e matou seu gato que estava na rua.

O caso segue para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

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