Mulher registra BO contra vizinha por causa de cão que matou seu gato

Aquidauana
Mulher alega que não aguenta mais a situação que culminou na morte de seu bicho de estimação
Caso de omissão de cautela ou condução de animais foi registrado na Delegacia de Polícia de Aquidauana nesta quinta-feira (30). Uma mulher de 34 anos procurou os policiais após ter seu gato atacado e morto pelo cachorro da raça Akita de sua vizinha. Ela mora na Rua dos Ferroviários, Cidade Nova.
Conforme o boletim de ocorrência, o cão já tem o hábito de atacar outros animais, sempre quando tem a oportunidade de escapar da casa de sua dona. A vítima relatou também que o animal já havia atacado um cachorro de estimação em outra ocasião e, dessa vez, o animal da vizinha escapou enquanto sua dona saía de casa, atacou e matou seu gato que estava na rua.
O caso segue para que sejam tomadas as medidas cabíveis.
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