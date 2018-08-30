Mulher registra BO contra vizinha por causa de cão que matou seu gato

Caso de omissão de cautela ou condução de animais foi registrado na Delegacia de Polícia de Aquidauana nesta quinta-feira (30). Uma mulher de 34 anos procurou os policiais após ter seu gato atacado e morto pelo cachorro da raça Akita de sua vizinha. Ela mora na Rua dos Ferroviários, Cidade Nova.

Conforme o boletim de ocorrência, o cão já tem o hábito de atacar outros animais, sempre quando tem a oportunidade de escapar da casa de sua dona. A vítima relatou também que o animal já havia atacado um cachorro de estimação em outra ocasião e, dessa vez, o animal da vizinha escapou enquanto sua dona saía de casa, atacou e matou seu gato que estava na rua.

O caso segue para que sejam tomadas as medidas cabíveis.