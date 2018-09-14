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Pitbull da vizinha escapa e dilacera orelha do labrador da casa ao lado

Mulher registra boletim de ocorrência, pois o dono do animal se recusou a pagar as custas do tratamento

Vanessa Ricarte

Publicado em 14/09/2018 às 13:00

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Bairro Guanandi, última quarta-feira (12) por volta das 8 horas da manhã. Uma mulher escutou os gritos de seu cachorro, um ladrador, que foi atacado pelo Pitbull da vizinha, que invadiu o seu quintal e partiu para cima do seu cão de estimação.

Conforme foi divulgado nesta manhã (14) pelo radialista Ronaldo Régis, durante o programa “Na Mira”, os vizinhos e a mulher tiveram que acudir o labrador do ataque, senão o Pitbull possivelmente iria mata-lo.

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Após apartar os cães, a vítima então levou o animal para tratamento veterinário. A orelha do seu labrador ficou dilacerada. A dona do pitbull se recusou a pagar as custas do tratamento de seu cachorro, por isso, decidiu procurar a Polícia para registrar um boletim de ocorrência.

Na Delegacia de Aquidauana e munida do laudo do veterinário, a vítima contou aos policiais que a vizinha tem um casal de pitbulls e que sempre os solta na rua, sem proteção alguma. Ainda acrescentou que trata-se de um perigo também às pessoas e sobretudo às crianças que transitam pelo local.

O caso foi registrado como omissão de cautela e segue para as medidas judiciais cabíveis.

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