Dono de restaurante se recusa a dar pinga fiado e é ameaçado de morte

Um homem de 32 anos foi preso na noite desta quinta-feira (3) nas imediações da Índio Neco, Anastácio. O dono de um restaurante no local (51) teve que acionar a Polícia Militar após ter sido ameaçado de morte por se recusar a dar uma pinga fiado ao homem.

Conforme o boletim de ocorrência, se mostrando bastante agressivo, ele tirou uma faca da cintura e ameaçou o empresário de morte. A PM foi acionada, fez diligências na região e encontrou o agressor com a faca.

Ele foi encaminhado à DP de Anastácio junto com a arma branca.