Dono de restaurante se recusa a dar pinga fiado e é ameaçado de morte

Anastácio
Bastante agressivo, homem tirou uma faca da cintura; PM foi acionada
Um homem de 32 anos foi preso na noite desta quinta-feira (3) nas imediações da Índio Neco, Anastácio. O dono de um restaurante no local (51) teve que acionar a Polícia Militar após ter sido ameaçado de morte por se recusar a dar uma pinga fiado ao homem.
Conforme o boletim de ocorrência, se mostrando bastante agressivo, ele tirou uma faca da cintura e ameaçou o empresário de morte. A PM foi acionada, fez diligências na região e encontrou o agressor com a faca.
Ele foi encaminhado à DP de Anastácio junto com a arma branca.
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