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Crime ambiental

PMA autua infratores por derrubar 52 aroeiras de reserva em Anastácio

Dois homens utilizaram motosserra ilegal em área protegida de fazenda

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/01/2019 às 11:11

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Policiais Militares Ambientais de Aquidauana realizaram fiscalização ambiental no município de Anastácio e autuaram ontem (3), dois indivíduos por furto e extração irregular de madeira e por uso de uma motosserra ilegal.

Os infratores (19) e (26), residentes em Nioaque, derrubaram 52 árvores da espécie aroeira na reserva legal (área protegida) de uma fazenda, pertencente a uma pecuarista, que fez à denúncia do furto e do crime ambiental à PMA. Eles utilizavam como transporte dos troncos, duas motocicletas que estavam no local da infração, quando os denunciados foram detidos na mata.

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No local, também foram encontrados dois machados, vários galhos e postes, provenientes das árvores derrubadas. Além de não possuir autorização para a exploração da madeira e estarem furtando o material em propriedade alheia, a motosserra que utilizavam não possuía a Licença de Porte e Uso (LPU), que é a licença ambiental para transporte e utilização deste tipo de motosserra, o que se caracteriza crime.

As duas motocicletas, a motosserra, dois machados e a madeira que ainda se encontrava no local foram apreendidos. Os infratores foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio. Eles responderão por crime ambiental de uso de motosserra sem documento ambiental, com pena prevista de três meses a um ano de detenção e por exploração ilegal de madeira, que prevê pena de seis meses a um ano de detenção. Além disso, responderão por furto, com pena prevista de um a quatro anos de detenção.

Os criminosos também foram autuados administrativamente e multados em R$ 13 mil cada um.

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