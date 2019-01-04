PMA autua infratores por derrubar 52 aroeiras de reserva em Anastácio

Os infratores (19) e (26), residentes em Nioaque, derrubaram 52 árvores da espécie aroeira na reserva legal (área protegida) de uma fazenda, pertencente a uma pecuarista, que fez à denúncia do furto e do crime ambiental à PMA. Eles utilizavam como transporte dos troncos, duas motocicletas que estavam no local da infração, quando os denunciados foram detidos na mata.

Policiais Militares Ambientais de Aquidauana realizaram fiscalização ambiental no município de Anastácio e autuaram ontem (3), dois indivíduos por furto e extração irregular de madeira e por uso de uma motosserra ilegal.

No local, também foram encontrados dois machados, vários galhos e postes, provenientes das árvores derrubadas. Além de não possuir autorização para a exploração da madeira e estarem furtando o material em propriedade alheia, a motosserra que utilizavam não possuía a Licença de Porte e Uso (LPU), que é a licença ambiental para transporte e utilização deste tipo de motosserra, o que se caracteriza crime.

As duas motocicletas, a motosserra, dois machados e a madeira que ainda se encontrava no local foram apreendidos. Os infratores foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio. Eles responderão por crime ambiental de uso de motosserra sem documento ambiental, com pena prevista de três meses a um ano de detenção e por exploração ilegal de madeira, que prevê pena de seis meses a um ano de detenção. Além disso, responderão por furto, com pena prevista de um a quatro anos de detenção.

Os criminosos também foram autuados administrativamente e multados em R$ 13 mil cada um.