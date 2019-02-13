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Sob honrarias militares, sargento Rerinson é sepultado em Anastácio

Ele morreu na segunda-feira (11) após complicações de uma cirurgia nas amígdalas, em Alegrete - RS

Guilherme Henrique

Publicado em 13/02/2019 às 12:15

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Sob honrarias militares, o sargento do Exército Rerinson Oliveira Oruê foi enterrado na manhã desta quarta-feira (13) no Cemitério de Anastácio. Ele morreu na segunda-feira (11) após complicações de uma cirurgia nas amígdalas, em Alegrete - RS.

Os militares recepcionaram o corpo e montarão a guarda de honra, um procedimento idêntico ao preparado para militares que servem no Estado. 

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Rerison foi enterrado ao lado do túmulo da avó, que sempre sonhou com um filho militar e teve um neto que seguiu carreira.

Causas - Rerinson era de Anastácio, mas havia sido transferido para o Estado sulista. Ele tinha operado as amígdalas, porém sofreu complicações no pós-cirúrgico.

Segundo familiares, os pontos se romperam e provocaram hemorragia. Em seguida, Rerinson sofreu outras complicações e precisou passar por nova cirurgia, mas não resistiu.

“Rerinho” como era conhecido pela família e amigos era muito querido e sua morte comoveu Anastácio e região, onde sua família reside.

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