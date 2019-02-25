Mulher de 45 desaparece em Anastácio; filha diz que mãe sofre de labirintite e toma remédios

Desaparecimento
Segundo o registro, a filha informou ao plantonista que a mãe não costuma ficar tanto tempo fora
Caso de desaparecimento foi registrado na madrugada desta segunda-feira (25) em Anastácio. Familiares procuraram a Polícia Civil após o sumiço de uma mulher de 45 anos. A última vez que foi vista foi saindo da casa do seu filho, localizada na Rua Benício Pereira Mendes, por volta das 14 horas de ontem (24).
De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher teria saído do local em direção ao Bairro Cristo Rei. A filha de 22 anos não teve notícias do paradeiro da mãe até então. Ainda consta no registro que a desaparecida sofre de labirintite, toma remédios, mas nunca havia ficado tanto tempo fora de casa sem dar notícias.
Ao jornal O Pantaneiro, o delegado titular de Anastácio, Jackson Frederico Vale, informou que até o momento nenhum familiar confirmou se a mulher voltou para casa. “Não há um prazo específico para que a equipe investigue o desaparecimento. Analisamos de acordo com a circunstâncias a fim de buscar a pessoa o mais rápido possível. Mas a maioria dos casos é de filhos que desaparecem”, explicou.
A Polícia Civil de Anastácio investiga o caso.
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