Mulher de 45 desaparece em Anastácio; filha diz que mãe sofre de labirintite e toma remédios

Caso de desaparecimento foi registrado na madrugada desta segunda-feira (25) em Anastácio. Familiares procuraram a Polícia Civil após o sumiço de uma mulher de 45 anos. A última vez que foi vista foi saindo da casa do seu filho, localizada na Rua Benício Pereira Mendes, por volta das 14 horas de ontem (24).

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher teria saído do local em direção ao Bairro Cristo Rei. A filha de 22 anos não teve notícias do paradeiro da mãe até então. Ainda consta no registro que a desaparecida sofre de labirintite, toma remédios, mas nunca havia ficado tanto tempo fora de casa sem dar notícias.