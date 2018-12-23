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Família reconhece desaparecido no Aero Rancho por foto postada em Aquidauana

Homem participava de ceia de Natal de igreja

Renan Nucci

Publicado em 23/12/2018 às 10:11

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Familiares de Joseniro Oliveira Araújo, de 55 anos, que estava desaparecido há mais de uma semana encontraram o homem por meio de uma foto no Facebook. Ele saiu do bairro Aero Rancho, em Campo Grande, e estava em uma ceia de Natal fornecida pela Igreja Matriz de Aquidauana, distante 143 km da Capital.

Pelas fotos postadas nas redes sociais, a Igreja mostra o homem de cabelo cortado e barba feita, pronto para a ceia, e também na confraternização do local.

Graças as imagens, os familiares foram avisados do paradeiro de Joseniro e o buscaram na mesma noite da festa realizada.

Sumiço

Os familiares informaram ao Jornal Midiamax que o homem enfrenta problemas com o alcoolismo. Ele saiu de casa por volta das 5h, sem avisar qualquer pessoa, não levou celular, nem documentos pessoais. A família acreditava que ele estivesse perdido em Campo Grande.

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