Família reconhece desaparecido no Aero Rancho por foto postada em Aquidauana

Desaparecido
Homem participava de ceia de Natal de igreja
Familiares de Joseniro Oliveira Araújo, de 55 anos, que estava desaparecido há mais de uma semana encontraram o homem por meio de uma foto no Facebook. Ele saiu do bairro Aero Rancho, em Campo Grande, e estava em uma ceia de Natal fornecida pela Igreja Matriz de Aquidauana, distante 143 km da Capital.
Pelas fotos postadas nas redes sociais, a Igreja mostra o homem de cabelo cortado e barba feita, pronto para a ceia, e também na confraternização do local.
Graças as imagens, os familiares foram avisados do paradeiro de Joseniro e o buscaram na mesma noite da festa realizada.
Sumiço
Os familiares informaram ao Jornal Midiamax que o homem enfrenta problemas com o alcoolismo. Ele saiu de casa por volta das 5h, sem avisar qualquer pessoa, não levou celular, nem documentos pessoais. A família acreditava que ele estivesse perdido em Campo Grande.
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