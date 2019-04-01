Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 10:42

Buscar

Últimas notícias
X

Anastácio

Por ciúme, homem diz a amásia que se tivesse grávida, era para abortar senão a mataria

O homem alterado ainda teria afirmado que se fosse preso, mandaria ‘pegar’ bebê da vítima, de 4 meses

Vanessa Ricarte

Publicado em 01/04/2019 às 09:53

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Neste domingo (31) por volta das 16h15, a Polícia recebeu chamado de socorro da irmã de uma jovem de 19 anos que estaria sob ameaça do companheiro, um homem de 52 anos. Segundo o boletim de ocorrência, equipes da Getam e Força Tática da PM foram até a Br-262, na entrada dos Três Coqueiros Azul, região de Anastácio, local de origem das ligações da vítima, quando o amásio interrompeu bruscamente a ligação.

De acordo com o registro, os policiais não encontraram o casal na residência e foram até a casa da irmã da vítima e encontraram ambos, a mulher ameaçada e o autor.

Leia Também

• Homem ameaça dono de conveniência com faca após discordar do preço da caixa de cerveja

• Ameaça de atentado em escolas pode levar jovens para Uneis

• Diretora do Cejar acalma os pais e diz que ameaça foi brincadeira irresponsável

Aos policiais, a irmã relatou que a vítima foi impedida pelo companheiro de ir embora da casa, e permaneceu sob ameaça constante, de que “se fosse preso, ele mandaria alguém pegar sua filha de 4 meses”.

A vítima ainda contou aos policiais que os dois estavam ingerindo bebidas alcoólicas quando o homem passou a ficar violento e discutir com a mulher por causa de ciúmes. Com medo do amásio, ela pegou seu celular, um revólver Taurus calibre 32 com 6 munições intactas e uma percutida, porém, não deflagrada, escondeu junto às suas roupas e os entregou à equipe da PM.

Por fim, o homem teria continuado as ameaças à jovem companheira, afirmando que “se ela estivesse grávida, que iria fazê-la abortar de qualquer jeito e iria matá-la se não o fizesse”. O homem foi preso em flagrante, encaminhado à Delegacia de Anastácio. Entretanto, a vítima não quis representar judicialmente contra o agressor.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Educação

Professores de Anastácio ampliam práticas de alfabetização e matemática

Publicidade

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

ÚLTIMAS

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Saúde

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Formação promovida pela Sesau reuniu profissionais da saúde bucal da rede municipal; atividade aconteceu no auditório da ESF da Estevão
Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Giovani José da Silva

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo