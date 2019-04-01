Por ciúme, homem diz a amásia que se tivesse grávida, era para abortar senão a mataria

De acordo com o registro, os policiais não encontraram o casal na residência e foram até a casa da irmã da vítima e encontraram ambos, a mulher ameaçada e o autor.

Neste domingo (31) por volta das 16h15, a Polícia recebeu chamado de socorro da irmã de uma jovem de 19 anos que estaria sob ameaça do companheiro, um homem de 52 anos. Segundo o boletim de ocorrência, equipes da Getam e Força Tática da PM foram até a Br-262, na entrada dos Três Coqueiros Azul, região de Anastácio, local de origem das ligações da vítima, quando o amásio interrompeu bruscamente a ligação.

Aos policiais, a irmã relatou que a vítima foi impedida pelo companheiro de ir embora da casa, e permaneceu sob ameaça constante, de que “se fosse preso, ele mandaria alguém pegar sua filha de 4 meses”.

A vítima ainda contou aos policiais que os dois estavam ingerindo bebidas alcoólicas quando o homem passou a ficar violento e discutir com a mulher por causa de ciúmes. Com medo do amásio, ela pegou seu celular, um revólver Taurus calibre 32 com 6 munições intactas e uma percutida, porém, não deflagrada, escondeu junto às suas roupas e os entregou à equipe da PM.

Por fim, o homem teria continuado as ameaças à jovem companheira, afirmando que “se ela estivesse grávida, que iria fazê-la abortar de qualquer jeito e iria matá-la se não o fizesse”. O homem foi preso em flagrante, encaminhado à Delegacia de Anastácio. Entretanto, a vítima não quis representar judicialmente contra o agressor.