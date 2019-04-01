Homem ameaça dono de conveniência com faca após discordar do preço da caixa de cerveja

Aquidauana
O desentendimento causou uma briga generalizada no local e ameaça às pessoas que estavam no local
Confusão, discussões e brigas ocorreram em uma conveniência localizada na Rua Duque de Caxias, Bairro Alto, em Aquidauana. No final da tarde deste domingo (31) por volta das 17h15, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de que um homem de 61 anos estava de posse de uma faca com lâmina de 30 centímetros, ameaçando o dono do estabelecimento comercial e os frequentadores que estavam no local.
Conforme o boletim de ocorrência, o homem teria chegado ao local com o rosto sangrando e com a faca na mão, após ter se desentendido com o dono da conveniência por conta do preço da caixa de cerveja que havia comprado. Segundo o registro, os policiais perguntaram às pessoas que estavam ali o que teria ocorrido, e todos foram unânimes ao relatar o acontecido.
O homem foi conduzido à DP de Aquidauana, acompanhado pelo filho. O caso foi registrado como porte de arma e ameaça e o autor deverá responder criminalmente pelos atos.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS