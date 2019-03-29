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Diretora do Cejar acalma os pais e diz que ameaça foi brincadeira irresponsável

Suposto risco de atentado fez com que até a Polícia Civil fosse ao local

Renan Nucci

Publicado em 29/03/2019 às 15:48

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A diretora da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (Cejar), de Aquidauana, disse que as supostas ameaças de atentado ocorridas na manhã desta sexta-feira, não passaram de uma brincadeira de mau gosto. Cristiane Niz acalmou os pais e disse que todas as providências foram adotadas, inclusive com a chamada da Polícia Civil que esteve no local. A partir da semana que vem, os policiais devem ter uma conversa com cada uma das turmas.

Ela esclareceu os fatos ao jornal O Pantaneiro no início desta tarde e disse que nada de ilegal foi encontrado. Segundo ela, tudo começou quando alunos passaram a rotear internet móvel e colocaram como nome das redes horários de supostos massacres, assim como ocorreu em Suzano, no interior de São Paulo. “Quando eles fazem o roteamento das redes, conseguem colocar o nome que querem no seu aparelho, e foi aí que tudo começou”, explicou.

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Por este motivo, a escola acionou a Polícia Civil e um técnico de telefonia que vai tentar descobrir, junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), quais foram os celulares usados para promover as ameaças com o nome das redes. Isso é necessário porque, ao perceberem a aproximação da polícia, os envolvidos rapidamente apagaram os registros e não foram identificados. “Descobrir quem foram é algo que leva tempo”, disse.

No entanto, enquanto os policiais estavam na escola, a diretora recebeu ligação anônima de alguém que se passava pela mãe de um aluno. “Essa pessoa disse que o filho viu que um colega estava com uma faca na sala. A polícia foi ao local, fez revista nas mochilas de todos os meninos e meninas, mas nada foi encontrado”. Para ela, toda a ação não passou de uma brincadeira irresponsável. “Eles se aproveitam de um momento de fragilidade para fazer esse massacre psicológico. Enquanto a gente valorizar essas coisas ruins, infelizmente eles vão ter palco”.

Por garantia, foram checadas imagenas das 16 câmeras de segurança da escola. A diretora reforçou ainda que a partir da semana que vem, a Polícia Civil vai conversar com todas as turmas da unidade, a fim de explicar sobre os riscos e responsabilidades dos alunos quanto a este tipo de ação. O caso ainda segue sob investigação.

Com informações de Francis Leone

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