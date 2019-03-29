Polícia Civil investiga suposta ameaça de atentado na escola Cejar, em Aquidauana

A Polícia Civil de Aquidauana esteve na manhã desta sexta-feira na Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiros (Cejar), em Aquidauana, para apurar a denúncia de suposto atentado contra alunos e servidores do local. O caso veio à tona por meio de um estudante que disse para a mãe ter se desentendido com um colega e que este colega o ameaçou de morte.

A mãe, preocupada, acionou a direção da escola que, por sua vez, chamou a polícia. No local, investigadores fizeram buscas e revistaram mochilas, mas não encontraram nada de ilegal. No entanto, enquanto estavam por lá, constataram que alguns alunos haviam roteado a rede móvel de seus celulares e inserido nomes que apontavam para suposto atentado.

"Hoje vai ser como Suzano". "Às 10h30 se preparem". "Massacre 11h25". Estas são alguns dos nomes das redes, como na foto ao lado. Entretanto, muitos deles mudaram os nomes novamente antes que a polícia os flagrasse. Mesmo assim, foi feito print que circulou em grupos da cidade.

Foi levantada também suspeita de que uma aluna, especificamente, estaria com uma faca. Ela foi procurada nas imediações, mas não foi localizada. Um garoto que se identificou como namorado dela também foi revistado, mas nada foi encontrado com ele, que chegou a alegar desconhecer tais ameaças. O caso segue em investigação.