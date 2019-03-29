Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 12:24

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Polícia Civil investiga suposta ameaça de atentado na escola Cejar, em Aquidauana

Tudo começou com ameaça de um aluno contra outro

Renan Nucci

Publicado em 29/03/2019 às 13:23

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Civil de Aquidauana esteve na manhã desta sexta-feira na Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiros (Cejar), em Aquidauana, para apurar a denúncia de suposto atentado contra alunos e servidores do local. O caso veio à tona por meio de um estudante que disse para a mãe ter se desentendido com um colega e que este colega o ameaçou de morte.

A mãe, preocupada, acionou a direção da escola que, por sua vez, chamou a polícia. No local, investigadores fizeram buscas e revistaram mochilas, mas não encontraram nada de ilegal. No entanto, enquanto estavam por lá, constataram que alguns alunos haviam roteado a rede móvel de seus celulares e inserido nomes que apontavam para suposto atentado.

"Hoje vai ser como Suzano". "Às 10h30 se preparem". "Massacre 11h25". Estas são alguns dos nomes das redes, como na foto ao lado. Entretanto, muitos deles mudaram os nomes novamente antes que a polícia os flagrasse. Mesmo assim, foi feito print que circulou em grupos da cidade.

Foi levantada também suspeita de que uma aluna, especificamente, estaria com uma faca. Ela foi procurada nas imediações, mas não foi localizada. Um garoto que se identificou como namorado dela também foi revistado, mas nada foi encontrado com ele, que chegou a alegar desconhecer tais ameaças. O caso segue em investigação.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Saúde

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Publicidade

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo