Ladrão armado invade salão de beleza em Anastácio e rouba relógio e dinheiro

Ladrão armado invadiu um salão de beleza na noite de ontem, em Anastácio, e roubou a proprietária e uma cliente que estava no local. O criminoso, que vestia uma camisa azul longa, legou um relógio e R$ 150. Ele ainda não foi identificado.

Conforme apurado, a proprietária do salão, de 28 anos, e a cliente, de 53, estava no estabelecimento localizado na Rua Romalino Alves de Albres, quando o suspeito surpreendeu ambas e anunciou o assalto, exigindo objetos de valor.

Foi roubado da dona do estabelecimento um relógio, e da cliente ele pegou o dinheiro, fugindo em seguida. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e fez buscas por toda a região, mas não conseguiu localizá-lo. O caso foi encaminhado à Polícia Civil para investigações.