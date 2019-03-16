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Operação policial bares e casas noturnas fecha o cerco contra venda de bebidas, narguilé e drogas a menores

Liderada pela Polícia Civil, ação resulta em 25 pessoas presas e retira 67 adolescentes dos estabelecimentos

Vanessa Ricarte

Publicado em 16/03/2019 às 09:02

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Operação comandada pela Polícia Civil no final da noite desta sexta (15) e madrugada deste sábado (16) resultou em 25 prisões em flagrante e mais 67 menores de idade retirados de bares, lanchonetes, conveniências e casas noturnas de Aquidauana, que consumiam álcool e narguilé nos locais.

De acordo com o delegado titular da Primeira Delegacia de Aquidauana, Eder Oliveira Moraes, a operação foi planejada e executada pela Civil de Aquidauana, DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) com apoio de policiais civis de Anastácio, Dois Irmãos do Buriti e de Miranda.

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A pedido do Ministério Público Estadual, os locais já seriam alvo de investigação quanto à venda e consumo de bebidas alcoólicas, consumo de narguilé e drogas por menores de idade. De acordo com os boletins de ocorrência registrados após a operação, também foram investigados casos de prostituição infantil nesses estabelecimentos comerciais da cidade.

“O MPMPS solicitou para que fosse feita a apuração desses locais quanto à venda ilegal de bebidas alcoólicas, narguilé e drogas a menores de idade. Proprietários e funcionários de tabacarias e casas noturnas foram presos durante a operação. Ainda retiramos 67 menores em situação de vulnerabilidade. Eles foram encaminhados ao Conselho Tutelar para as medidas cabíveis junto aos familiares. Em uma dessas casas noturnas, inclusive, foram encontradas porções de maconha no lixo do banheiro”, relatou Eder Oliveira Moraes, por telefone, ao jornal O Pantaneiro.

Ainda de acordo com o delegado titular da Primeira DP de Aquidauana, a PC divulgará uma nota oficial com o balanço da operação realizada nesta madrugada.

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