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Tráfico de drogas

Após fuga e capotamento, PRF apreende menor com 358kg de maconha

O condutor de 17 anos não obedeceu a ordem e empreendeu fuga

Vanessa Ricarte

Publicado em 06/01/2019 às 10:22

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã deste sábado (5), em Ponta Porã, 358kg de maconha sendo transportado por um menor de idade. Os policiais fiscalizavam na Unidade Operacional do Capey, BR-463 km 68, quando deram ordem de parada a um VW/Space Fox com placas aparentes de Campo Grande. O condutor não obedeceu a ordem e empreendeu fuga.

Um quilômetro depois, o motorista perdeu o controle do carro, saiu de pista e capotou. Ele ainda tentou fugir a pé, mas foi contido pelos policiais. No interior de todo veículo havia vários tabletes de maconha, que após pesagem somou 358kg da droga.

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Questionado sobre o entorpecente, o condutor, um menor de 17 anos, que teve algumas escoriações, informou que pegou o carro já carregado com a droga, em um estacionamento ao lado da prefeitura de Ponta Porã e levaria o ilícito até a cidade de Rondonópolis/MT. Segundo ele, receberia a quantia de R$ 10 mil reais pelo transporte.

No interior do veículo foi localizado ainda um CRLV falso e um par de placas de São José do Rio Preto/SP. Em checagem aos sistemas de consulta, verificou-se que o veículo tinha registro de furto/roubo, sendo placa original de Santa Bárbara d´Oeste/SP.

O veículo e o entorpecente foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil em Ponta Porã. O conselho tutelar da cidade foi acionada para acompanhar a ocorrência.

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