Após fuga e capotamento, PRF apreende menor com 358kg de maconha

Um quilômetro depois, o motorista perdeu o controle do carro, saiu de pista e capotou. Ele ainda tentou fugir a pé, mas foi contido pelos policiais. No interior de todo veículo havia vários tabletes de maconha, que após pesagem somou 358kg da droga.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã deste sábado (5), em Ponta Porã, 358kg de maconha sendo transportado por um menor de idade. Os policiais fiscalizavam na Unidade Operacional do Capey, BR-463 km 68, quando deram ordem de parada a um VW/Space Fox com placas aparentes de Campo Grande. O condutor não obedeceu a ordem e empreendeu fuga.

Questionado sobre o entorpecente, o condutor, um menor de 17 anos, que teve algumas escoriações, informou que pegou o carro já carregado com a droga, em um estacionamento ao lado da prefeitura de Ponta Porã e levaria o ilícito até a cidade de Rondonópolis/MT. Segundo ele, receberia a quantia de R$ 10 mil reais pelo transporte.

No interior do veículo foi localizado ainda um CRLV falso e um par de placas de São José do Rio Preto/SP. Em checagem aos sistemas de consulta, verificou-se que o veículo tinha registro de furto/roubo, sendo placa original de Santa Bárbara d´Oeste/SP.

O veículo e o entorpecente foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil em Ponta Porã. O conselho tutelar da cidade foi acionada para acompanhar a ocorrência.