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Miranda

PRF prende dois que tentavam levar carro furtado de locadora a Bolívia

Condutor alegou que estava de viagem a Corumbá, mas policiais checaram situação junto à locadora

Vanessa Ricarte

Publicado em 02/01/2019 às 08:29

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Na tarde deste sábado (29), no km 602 da BR 262, em Miranda, agentes da PRF abordaram um VW/Saveiro, com placas de Belo Horizonte/MG, que seguia para Corumbá. Dois homens, ambos de 25 anos, estavam no veículo.

No momento da abordagem, o condutor afirmou que havia alugado o veículo para uma viagem à Corumbá.

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Após contato com a locadora, os policiais foram informados de que se tratava de um golpe e que já se havia dado queixa de roubo/furto do veículo e que ele estava sendo levado para a Bolívia.

Constatada a tentativa de golpe, os dois rapazes foram presos e levados para a Delegacia de Polícia Civil de Miranda para as medidas cabíveis.

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