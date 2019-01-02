PRF prende dois que tentavam levar carro furtado de locadora a Bolívia

Na tarde deste sábado (29), no km 602 da BR 262, em Miranda, agentes da PRF abordaram um VW/Saveiro, com placas de Belo Horizonte/MG, que seguia para Corumbá. Dois homens, ambos de 25 anos, estavam no veículo.

No momento da abordagem, o condutor afirmou que havia alugado o veículo para uma viagem à Corumbá.