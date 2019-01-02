PRF prende dois que tentavam levar carro furtado de locadora a Bolívia

Miranda
Condutor alegou que estava de viagem a Corumbá, mas policiais checaram situação junto à locadora
Na tarde deste sábado (29), no km 602 da BR 262, em Miranda, agentes da PRF abordaram um VW/Saveiro, com placas de Belo Horizonte/MG, que seguia para Corumbá. Dois homens, ambos de 25 anos, estavam no veículo.
No momento da abordagem, o condutor afirmou que havia alugado o veículo para uma viagem à Corumbá.
Após contato com a locadora, os policiais foram informados de que se tratava de um golpe e que já se havia dado queixa de roubo/furto do veículo e que ele estava sendo levado para a Bolívia.
Constatada a tentativa de golpe, os dois rapazes foram presos e levados para a Delegacia de Polícia Civil de Miranda para as medidas cabíveis.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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