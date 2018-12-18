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Violência doméstica

Justiça manda prender vereador de Miranda que bateu em esposa

Kito de Miranda agrediu a esposa e a enteada na semana passada e corre o risco de ser preso

Vanessa Ricarte

Publicado em 18/12/2018 às 12:33

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O vereador Rodirlei Lisboa (PSB), o “Kito” de Miranda, foi preso em flagrante na semana passada, depois de agredir a mulher e a enteada e dirigir embriagado. A Justiça expediu um mandado de prisão preventiva, e conforme fontes da cidade, o parlamentar já está detido.

O caso

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De acordo com informações policiais, mãe e filha procuraram a delegacia de polícia, depois de apanharem do parlamentar que apresentava sinais de embriaguez. O delegado de plantão se deslocou junto a um investigador rumo a casa do vereador, quando em dado momento encontraram o mesmo trafegando em uma das vias da cidade.

Foi dada a ordem de parada a Kito, que se negou e fugiu em alta velocidade. Ele parou na residência e adentrou trancando as portas.

Equipes da polícia militar e civil, adentraram no imóvel e encontraram o parlamentar escondido em um dos cômodos. Ainda segundo a polícia, o vereador estava com visíveis sinais de embriaguez e durante a vistoria no carro, uma garrafa de cerveja foi encontrada.

Conforme o JD1 Notícias, Kito recebeu voz de prisão e foi encaminhado a delegacia de polícia. Um boletim de ocorrência por embriaguez ao volante, lesão corporal e violência domestica, foi efetuado, além de desobediência.

 

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