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Homem que se afogou no rio Negro será velado e sepultado hoje na cidade de Miranda

Corpo de vítima está no Imol em Campo Grande

Renan Nucci

Publicado em 14/12/2018 às 15:11

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Deve ser velado e enterrado ainda nesta sexta-feira o Deuzelino de Oliveira, de 52 anos, que morreu depois de se afogar no rio Negro na noite de terça-feira. Segundo familiares, o corpo está no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) e deve chegar à Miranda, onde o homem residia, por volta das 16h30. 

O velório deve durar cerca de 30 minutos e em seguida será o sepultamento. "É um ato de despedida mesmo, bem rápido", lamentou uma familiar. Ele, que deixa três filhos e cinco netos, completaria 53 anos na quinta-feira.

O desaparecimento

Deuzelino  desapareceu no rio Negro na noite de terça-feira, na região da Fazenda Mimoso, que fica localizada sentido estrada do Taboco. Ele escorregou do barranco enquanto pescava e não foi mais visto. Conforme apurado, ele fazia a reforma de uma casa na fazenda e ontem por volta das 17 horas, após o expediente, bebeu com os colegas e disse que iria pegar um peixe no rio Negro para o jantar. 

No entanto, ele se desequilibrou, escorregou e caiu na água, sendo arrastado pela forte correnteza. Os demais trabalhadores tentaram socorrê-lo, mas em vão. Ele tentou nadar, mas se debateu até afundar e sumir. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 09h30 de quarta-feira e retomou as buscas na madrugada de ontem, quando o corpo foi encontrado.

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