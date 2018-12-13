PM intensifica policiamento em Aquidauana, Anastácio, Miranda e Dois Irmãos

Em meio à Operação Boas Festas, o 7º Batalhão da PM está intenficando as rondas na região de Aquidauana, Anastácio, Miranda, Dois Irmãos do Buriti e os distritos, a fim de coibir crimes e mantem a ordem para evitar os excessos em meio às comemorações das festas de final de ano.

A exemplo disso, nesta quarta-feira (12), outro foragido, um homem de 28 anos de idade, foi capturado pela equipe no Centro de Aquidauana. O fato ocorreu por volta das 14 horas, depois dos policiais terem realizado a abordagem e consulta de seus dados no Sistema de Checagens da Segurança Pública. Contra ele, hava um mandado de prisão em aberto.

A Operação Boas Festas segue até o dia 2 de janeiro.