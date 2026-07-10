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Colisão entre veículos deixa trânsito lento na entrada de Anastácio

Acidente ocorreu na Avenida da Integração; ninguém ficou ferido

Redação O Pantaneiro

Publicado em 10/07/2026 às 11:26

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Trânsito ficou bastante lento com o acidente na avenida / Você Repórter

Um acidente envolvendo vários veículos provocou um longo congestionamento na Avenida da Integração, em Anastácio, na manhã desta sexta-feira (10). A colisão ocorreu quase em frente à Auto Peças Fátima, na entrada da cidade, região do semáforo da Ponte Nova, em um dos trechos de maior movimento na travessia que liga a Aquidauana.

Segundo as informações apuradas, o acidente ainda não teve as circunstâncias esclarecidas, mas resultou apenas em danos materiais nos veículos envolvidos, sem vítimas.

Com a colisão, condutores enfrentaram lentidão e filas ao longo da avenida, como mostram imagens enviadas ao O Pantaneiro através do Você Repórter.

O caso ocorreu praticamente no mesmo ponto onde, na última terça-feira (07), um motociclista ficou ferido em batida com um carro. Na ocasião, o condutor foi arremessado por cerca de 10 metros após o impacto.

Tem alguma informação, foto ou vídeo de interesse público? Envie para a redação, participe do Você Repórter e ajude a informar a população de Aquidauana, Anastácio e região através do WhatsApp (67) 9 9856-0000.

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