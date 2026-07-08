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Perto da Ponte Nova

Câmera registra motociclista sendo lançado após colisão em Anastácio

Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros; acidente ocorreu na tarde desta terça-feira

Redação O Pantaneiro

Publicado em 08/07/2026 às 08:27

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Momento da colisão na Avenida da Integração / Reprodução

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que um motociclista foi lançado após uma colisão ocorrida no início da tarde desta terça-feira (07), na Avenida da Integração, nas proximidades da Ponte Nova, em Anastácio. O acidente ocorreu em um horário de movimento intenso na travessia que liga o município a Aquidauana.

Com o impacto da colisão que envolveu um carro vermelho, o condutor da moto foi lançado no ar e caiu a cerca de 10 metros do local da batida. O motorista parou imediatamente e desceu do automóvel para verificar o estado de saúde da vítima, além de pedir ajuda das pessoas que passavam pelo local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou uma equipe para prestar os primeiros socorros ao motociclista. Ele foi imobilizado e encaminhado ao Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, em Aquidauana.

As imagens encaminhadas à reportagem de O Pantaneiro através do "Você Repórter" mostram que o automóvel sofreu avarias na parte dianteira após o impacto, enquanto a motocicleta aparece quase embaixo do carro. Destroços ficaram espalhados pelo local, chamando a atenção de condutores e pedestres.

Flagrante de acidente em horário de grande movimento na Avenida da Integração

Flagrante de acidente em horário de grande movimento na Avenida da Integração - Você Repórter/O Pantaneiro

Na noite de segunda-feira (06), também em Anastácio, outro acidente envolvendo carro e moto terminou de forma trágica, com as mortes de uma jovem gestante e do bebê que ela esperava.

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