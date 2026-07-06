Acessibilidade

06 de Julho de 2026 • 22:59

Buscar

Últimas notícias
X
Moto x carro

Jovem gestante e bebê morrem após grave acidente em Anastácio

Vítima estava no oitavo mês da gravidez; motorista fugiu sem prestar socorro

O Pantaneiro

Publicado em 06/07/2026 às 22:55

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Destroços no local do acidente / Você Repórter/O Pantaneiro

Uma jovem gestante e o bebê que ela esperava morreram após um grave acidente de trânsito registrado na noite desta segunda-feira (06), no cruzamento das ruas 27 de Julho e Hilário Benício de Arruda, no bairro Jardim Campanário, em Anastácio.

De acordo com as informações apuradas até o momento, a vítima, identificada como Ana Rita, 19 anos, estava grávida de oito meses. Ela seguia na garupa de uma motocicleta quando houve a colisão com um Fiat/Idea vermelho. Após o impacto, o motorista do automóvel fugiu do local em alta velocidade, sem prestar socorro às vítimas.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos. O condutor da motocicleta estava bastante desorientado. Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde dele.

Ana Rita apresentava quadro de hemorragia no nariz e na boca, além de outros ferimentos. Em estado grave, ela chegou a ser encaminhada ao Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, em Aquidauana, mas não resistiu. O bebê também teve a morte confirmada na unidade de saúde.

Grávida de oito meses, Ana Rita chegou a dar entrada no Hospital Regional de Aquidauana, mas ela e o bebê não resistiram

O veículo envolvido no acidente foi encontrado abandonado. As buscas pelo motorista continuam. A reportagem de O Pantaneiro segue acompanhando o caso.

acidente com gestante em Anastácio 06 de julho de 2026

Polícia Militar encontrou o veículo abandonado - Você Repórter/O Pantaneiro

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Inclusão

Cinoterapia leva educação ambiental a crianças com TEA em Anastácio

Evento gratuito

Anastácio terá palestra com ex-atleta olímpico Zequinha Barbosa nesta sexta

Ação preventiva

Saúde de Anastácio leva vacinação e orientação aos moradores de Águas do Rio Miranda

Equipes realizaram vacinação de cães e gatos, testes rápidos de leishmaniose e orientações à população sobre prevenção de doenças

Trânsito

Trecho de avenida é interditado para obras emergenciais em Anastácio

Publicidade

Prazo acabando

Anastácio faz última convocação para beneficiários do Bolsa Família

ÚLTIMAS

Loterias

Mega-Sena volta a acumular; aposta de Aquidauana leva quase R$ 1 mil na quadra

Faixa premiou apostas do município nos três concursos da semana

Acidente

Queda de motocicleta deixa duas pessoas feridas na Aldeia Bananal

Homem de 51 anos e mulher de 45 foram socorridos pelo Samu e encaminhados ao hospital para avaliação médica

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo