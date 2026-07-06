Jovem gestante e bebê morrem após grave acidente em Anastácio

Destroços no local do acidente / Você Repórter/O Pantaneiro

Uma jovem gestante e o bebê que ela esperava morreram após um grave acidente de trânsito registrado na noite desta segunda-feira (06), no cruzamento das ruas 27 de Julho e Hilário Benício de Arruda, no bairro Jardim Campanário, em Anastácio.

De acordo com as informações apuradas até o momento, a vítima, identificada como Ana Rita, 19 anos, estava grávida de oito meses. Ela seguia na garupa de uma motocicleta quando houve a colisão com um Fiat/Idea vermelho. Após o impacto, o motorista do automóvel fugiu do local em alta velocidade, sem prestar socorro às vítimas.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos. O condutor da motocicleta estava bastante desorientado. Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde dele.

Ana Rita apresentava quadro de hemorragia no nariz e na boca, além de outros ferimentos. Em estado grave, ela chegou a ser encaminhada ao Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, em Aquidauana, mas não resistiu. O bebê também teve a morte confirmada na unidade de saúde.

Grávida de oito meses, Ana Rita chegou a dar entrada no Hospital Regional de Aquidauana, mas ela e o bebê não resistiram

O veículo envolvido no acidente foi encontrado abandonado. As buscas pelo motorista continuam. A reportagem de O Pantaneiro segue acompanhando o caso.

Polícia Militar encontrou o veículo abandonado - Você Repórter/O Pantaneiro