Encontro de Relíquias deste ano será no período de 19 a 22 de junho

Milhares de pessoas, entre público local, visitantes de outras cidades da região, turistas de diversos estados brasileiros e de outros países, participam do Encontro de Relíquias em Aquidauana todos os anos / (Foto: O Pantaneiro)

O Encontro de Relíquias já está consolidado como um evento do segmento antigomobilismo brasileiro. O presidente do Conselho Consultivo da Federação Brasileira de Veículos Antigos, Roberto Suga, disse que “o mercado de antigomobilismo, ou de carros antigos, está em expansão no Brasil e movimenta cerca de R$ 32 bilhões e 600 milhões de reais anualmente”.

O povo pergunta e O Pantaneiro responde: está confirmado, sim! O Encontro Relíquias deste ano terá duração de quatro dias, de 19 a 22 de junho (o dia todo) e será no mesmo local: na Avenida Pantaneta, entre as ruas Duque de Caxias e XV de Agosto.

Shows musicais atraem grande público durante os quatro dias do evento, este ano de 19 a 22 de junho (Foto: O Pantaneiro)

Para 2025, a perspectiva é de que este mercado continue a crescer, com a consolidação de modelos clássicos modernos, que completam 30 anos de lançamento, e a crescente procura por carros antigos por parte dos investidores.

Os modelos lançados nas décadas de 1990 e 2000, como o Ford Fiesta 2010, estão, cada vez mais valorizados. A isenção do pagamento do IPVA (Imposto Sobre Propriedade de veículos Automotores) para veículos com 20 anos de fabricação em São Paulo e 15 em outros estados, também beneficia proprietários do Acre, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul.

Ambulantes, comerciantes e prestadores de serviços de diversificados segmentos da economia local, são beneficiados pelo evento (Foto: O Pantaneiro)

No Encontro realizado em Aquidauana, os organizadores conseguem reunir proprietários de carros antigos de diversas cidades brasileiras, e dos países vizinhos. A boliviana Kika Lozada, por exemplo, manteve contato com o Jornal O Pantaneiro ontem (09), perguntando sobre o evento.

Para visitantes, o evento é aberto, e para os expositores de seus veículos, o procedimento da inscrição será informado no primeiro dia. Turistas do Paraguai, dos estados do norte, sul, centro-oeste e sudeste do Brasil, também comparecem.

Centenas de comerciantes, ambulantes, famílias inteiras comercializam seus produtos nos quatro dias do evento. Empresários de hotéis, bares, restaurantes e similares também aprovam o evento porque suas vendas aumentam.

A economia da cidade, recebe uma injeção de recursos nos mais diversificados segmentos de prestação de serviços. E, assim, acontece mais uma atração turística anual com benefício direto para os dois municípios vizinhos: Aquidauana e Anastácio.

Além da sociabilização das famílias de Aquidauana e integração com moradores dos municípios vizinhos, os shows musicais são entretenimento de alegria e vibrações positivas para o ser humano. Quatro bandas já estão confirmadas: V12, Banda Marasmo, Nirvana Cover e Alzira’s.

