Show de Leonardo encerra com sucesso a Festa da Farinha 2025 em Anastácio

Divulgação

A Festa da Farinha 2025 chegou ao fim neste sábado (3) com um público animado e a consagração de mais uma edição histórica do evento que movimenta Anastácio e atrai visitantes de toda a região. O encerramento ficou por conta do cantor Leonardo, um dos maiores ícones da música sertaneja do Brasil, que emocionou o público com um repertório repleto de sucessos que marcaram gerações.



Com a Praça Arandú completamente tomada, Leonardo fez uma apresentação memorável, coroando três dias de festa que celebraram a cultura, a tradição e os 60 anos de emancipação política do município. Ainda no sábado, quem também subiu ao palco foi o cantor Thiago Carvalho, que esquentou o clima da noite com hits românticos e dançantes.



A programação da 17ª Festa da Farinha teve início na sexta-feira (2) e seguiu até o sábado (3), com uma sequência de shows gratuitos que levaram milhares de pessoas à praça central da cidade. Na sexta-feira (2), as duplas Munhoz & Mariano — famosos pelo hit Camaro Amarelo — e Guilherme & Benuto comandaram a festa, animando o público com muito sertanejo universitário.



Realizado pela Prefeitura de Anastácio, o evento já se consolidou como uma das principais festas populares do estado, reunindo atrações nacionais e talentos regionais, além de valorizar a produção local e oferecer entretenimento gratuito para toda a população.



A estrutura contou com praça de alimentação, barracas de artesanato, segurança reforçada e espaços acessíveis, garantindo conforto e tranquilidade para moradores e turistas que passaram pela cidade durante o feriado prolongado.

