15 de Agosto de 2025 • 11:26

ExpoAqui 2025 consagra peão Jean Vitor Nascimento e homenageia Itamar

Na primeira noite do evento, foi feita uma homenagem a Itamar Souza, de 40 anos, morto recentemente por um coice de touro

Redação

Publicado em 15/08/2025 às 10:49

O Pantaneiro

A primeira noite do rodeio da ExpoAqui 2025, realizada ontem (14) em Aquidauana, foi marcada por emoção, adrenalina e homenagens especiais.

Competidores de diversas cidades disputaram a prova de touros, e Jean Vitor Nascimento, de Pedro Andradina-SP, montando o touro Pipoco da Santa Bulls, garantiu o primeiro lugar com 88,50 pontos.

Na segunda posição ficou João Paulo Pereira de Souza, de Castilho-SP, com o touro Rei da Safra, somando 87,75 pontos. Cláudio Eduardo da Costa Gomes, de Presidente Epitácio-SP, fechou o pódio em terceiro, com 86,75 pontos, montando o animal Malabarista.

O evento contou com a participação de competidores de Mato Grosso do Sul, São Paulo e outras regiões, evidenciando a força do rodeio no estado.

Entre os destaques locais, Jean Andrade de Oliveira, de São Gabriel do Oeste-MS, garantiu a quarta colocação com 85,00 pontos, e Maykon Henrique Araújo dos Santos, de Jateí-MS, ficou em sexto, com 82,50 pontos. Vinicius Pereira e Weverton Pereira, de Aquidauana e Coxim, conquistaram a sétima e oitava posições, respectivamente.

A primeira noite do evento também foi marcada por uma homenagem emocionante a Itamar Souza, de 40 anos, criador de touros e importante incentivador do rodeio na região, que faleceu recentemente após ser atingido pelo coice de um touro.

Reconhecido pelo amor aos animais e pelo apoio a atletas, Itamar deixou um legado de dedicação e paixão pelo esporte.

Durante a abertura do rodeio, o locutor Cícero de Moura prestou homenagem à família. Ele dedicou palavras a “Seo Miguel Agostinho de Souza”, pai de Itamarzinho, falecido recentemente, e o público retribuiu com uma calorosa salva de palmas.

'Seo Miguel' esteve acompanhado do neto, Miguel Lopes de Souza, filho de Itamarzinho.

A ExpoAqui 2025 segue até o dia 17 de agosto, com rodeios, shows e atividades culturais, mantendo viva a tradição da maior festa agropecuária do Pantanal.

