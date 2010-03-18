ALESPANA abre programação de cursos de 2010

A ALESPANA – Associação Leste Pantaneira de Apicultores, tem este ano uma agenda de cursos de qualificação aos seus associados. Já está em andamento o curso de Criação e Manejo de Abelhas sem Ferrão realizado nos dias 17 a 19 de março. Ainda realizará o curso de Cultivo de Orquídeas nos dias 30 e 31 de março próximos e de Produção de Pólen nos dias 07 a 09 de abril.



Estes cursos estão sendo realizados através das parcerias da Associação com o Sindicato Rural de Anastácio, AGRAER – Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural e o Senar – Serviço de Aprendizagem Rural.



O curso de Criação e Manejo de Abelhas sem Ferrão está sendo ministrado pelo educador Eloy Bortolini com abordagens práticas e teóricas da criação, manejo, captura, controle de pragas, alimentação, colheita e pasteurização do mel, além da legislação de meliponicultura.



Este curso possibilitará aos interessados mais uma alternativa de renda com a criação de abelhas como a jataí facilmente encontrada porque consegue construir seu ninho em diversos lugares, como dentro de muros e paredes de casas. O mel desta espécie é um dos mais apreciados entre todas as abelhas sem ferrão.



Meliponicultura

Meliponicultura é a criação de abelhas sem ferrão, “As abelhas sem ferrão são responsáveis por 85% da polinização das plantas nativas”, informa Eloy Bortolini. Segundo especialistas, o mel das abelhas sem ferrão é considerado o mais delicioso que existe, além de ser diferenciado por sua consistência, aroma, coloração, sabor e pela composição medicinal.

Publicidade