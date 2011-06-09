7º BPM intensifica palestras nas escolas

Com base na filosofia de policiamento comunitário, o 7º Batalhão de Polícia Militar de Aquidauana está realizando diversas parcerias com as instituições de ensino da área de atuação, com o objetivo de promover palestras destinadas aos alunos das redes públicas e particulares de ensino. Algumas ações contemplam, inclusive, as universidades da região.

Entre os dias 24 a 27 de maio de 2011, o soldado Rafael ministrou várias palestras nas escolas de Aquidauana, com o foco no tema "bullying", que é bastante discutido nos dias atuais. No total, 780 alunos participaram das palestras, oportunidade em que puderam interagir com os policiais e tirar dúvidas sobre o tema. O objetivo do 7º BPM é desenvolver ações preventivas para as situações de "bullying" que os alunos poderão enfrentar em suas vidas.

O Setor de Operações do 7º BPM tem priorizado as campanhas de conscientização e de educação para o trânsito e também na prevenção da violência e criminalidade, em todos os municípios e distritos sob jurisdição da unidade, partindo do princípio de que a principal função da PM é a prevenção.

No último dia 03 de junho, em Miranda , jurisdição do 7º BPM, também foi desenvolvida uma palestra, na Escola Estadual Carmelita Canale Revuá, onde o diretor, o professor Valdinei dos Santos, convidou policiais militares da 2ª Companhia PM de Miranda para ministrarem temas como educação para o trânsito, violência e criminalidade. Os soldados Macsuel e Barros desenvolveram dinâmicas e atividades de educação para o trânsito com mais de 150 crianças e adolescentes da escola.

Segundo o comandante do 7º BPM, tenente-coronel Paulo César Cândido Gonçalves, existe um grande incentivo para que os policiais militares participem das atividades nas escolas e nas universidades. O comandante ainda tem demonstrado muita satisfação com o voluntariado dos policiais militares do 7º BPM que, em suas horas de folga, desenvolvem ações afirmativas de polícia comunitária.