Imagens mostram resultado de depredação em farmácia no Centro de Aquidauana

Aquidauana
Dupla quebrou os vidros da porta de entrada do estabelecimento
Zona rural
Dois militares foram levados para atendimento em Campo Grande e outros dois permanecem em observação em Aquidauana; equipe seguia para ocorrência de incêndio na região da propriedade de Almir Sater
Eleições 2026
Sorteio será realizado às 08h, em Campo Grande; procedimento poderá ser acompanhado por entidades fiscalizadoras e imprensa
História de sucesso
Empresa venceu a categoria Moda durante premiação em São Paulo; sócio Gilberty Coutinho é natural de Miranda e viveu por anos em Aquidauana
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS