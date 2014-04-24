Imagens mostram resultado de depredação em farmácia no Centro de Aquidauana

Imagens divulgadas nesta quarta-feira (23) mostram como ficou a porta de entrada da Farmácia Popular, no Centro de Aquidauana, após dois jovens quebrarem os vidros "Blindex" do local.

O caso foi registrado no último fim de semana, na Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana. Os jovens usaram paralelepípedos de calçada para depredar e invadir a farmácia.

Segundo informações da Proteção Geral Alarmes, foram registrados dois disparos de alarmes, inclusive do infravermelho do caixa, mostrando que a intenção da dupla era furtar o estabelecimento.

Com o auxílio de vizinhos que ouviram o barulho de vidro quebrado e flagraram os jovens fugindo do local, os seguranças da empresa de monitoramento iniciaram perseguição e conseguiram localizá-los. A Polícia Militar se deslocou até o local e prendeu os infratores.

Após o fechamento da ocorrência, os funcionários da Proteção Geral e da Farmácia Popular iniciaram o serviço de proteção de porta de entrada, usando tapumes de compensado e instalando sistemas de sensores de alarme, além de retirarem os vidros do local.