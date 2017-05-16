Agesul faz tomada de preço para construção de ponte em Cipolândia

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) fará a tomada de preços para a construção da Ponte do Grego, em Cipolândia – distrito de Aquidauana. De acordo com as informações divulgadas na edição desta terça-feira (16) do Dário Oficial do Estado, a tomada de preços está marcada para o dia 1º de junho em Campo Grande.

A licitação prevê a contratação de quem oferecer o menor preço para a construção de ponte de madeira, de 18 metros de comprimento, sobre o córrego Lajeado na estrada vicinal com acesso pelo km 10 da rodovia MS-447.

A apresentação das propostas ocorre às 10h, na avenida Desembargador José Nunes da Cunha, s/n, Bloco 14, Parque dos Poderes – na Capital, onde também estará disponível o edital e seus anexos.