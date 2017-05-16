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Clima

Céu nublado e garoa marcam a previsão nesta terça-feira em Aquidauana

Flavio Brito

Publicado em 16/05/2017 às 07:23

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O céu amanheceu nublado nesta manhã de terça-feira (16), em Aquidauana, com possibilidade de garoa. De acordo com a previsão do Climatempo, a tarde deve ser de sol com diminuição de nuvens. 

Apesar do sol, que deve aparecer durante o dia, a temperatura não deve subir muito. A máxima prevista é de 28°C e mínima prevista é de 19°C. A noite com muita nebulosidade fecha previsão do tempo para Aquidauana nesta terça-feira.

As pancadas de chuva devem voltar a ocorrer na tarde desta quarta-feira (17),
 em um dia mais quente. A máxima prevista para amanhã é de 30°C. 

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