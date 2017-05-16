Céu nublado e garoa marcam a previsão nesta terça-feira em Aquidauana

Clima
O céu amanheceu nublado nesta manhã de terça-feira (16), em Aquidauana, com possibilidade de garoa. De acordo com a previsão do Climatempo, a tarde deve ser de sol com diminuição de nuvens.
Apesar do sol, que deve aparecer durante o dia, a temperatura não deve subir muito. A máxima prevista é de 28°C e mínima prevista é de 19°C. A noite com muita nebulosidade fecha previsão do tempo para Aquidauana nesta terça-feira.
As pancadas de chuva devem voltar a ocorrer na tarde desta quarta-feira (17),
em um dia mais quente. A máxima prevista para amanhã é de 30°C.
Infraestrutura urbana em Aquidauana
Publicação consta no Diário Oficial do Estado; serviços têm prazo de 450 dias após a ordem de início
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS