Céu nublado e garoa marcam a previsão nesta terça-feira em Aquidauana

O céu amanheceu nublado nesta manhã de terça-feira (16), em Aquidauana, com possibilidade de garoa. De acordo com a previsão do Climatempo, a tarde deve ser de sol com diminuição de nuvens.

Apesar do sol, que deve aparecer durante o dia, a temperatura não deve subir muito. A máxima prevista é de 28°C e mínima prevista é de 19°C. A noite com muita nebulosidade fecha previsão do tempo para Aquidauana nesta terça-feira.

As pancadas de chuva devem voltar a ocorrer na tarde desta quarta-feira (17),

em um dia mais quente. A máxima prevista para amanhã é de 30°C.