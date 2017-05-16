Prefeitura convoca famílias de baixa renda para inscrição no programa Nossa Energia

Aquidauana
Energisa vai fazer a troca de lâmpadas e sortear geladeiras para garantir a economia nas contas de luz de quem se cadastrar em programa
Aquidauanenses que já estão incluídos no Cadastro Único (CadÚnico), que permite a participação em programas sociais da prefeitura e do governo federal, podem procurar o CRAS da vila São Pedro e do bairro Nova Aquidauana para participar do programa “Nossa Energia”.
Os usuários devem comparecer aos CRAS com os documentos pessoais e uma fatura do fornecimento de energia elétrica, até a sexta-feira (19).
De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, as famílias participarão de palestras sobre o uso consciente de energia. Além disso, as famílias serão beneficiadas com a troca de lâmpadas e serão incluídas em sorteios para a troca de refrigeradores antigos.
O projeto "Nossa Energia" faz parte do Programa de Eficiência Energética da Energisa que, por meio de visitas aos municípios, oferece diversas atividades à população, buscando o equilíbrio ambiental com qualidade e segurança para todos.
SERVIÇO
CRAS 1 - na rua Mario Guerreiro, s/nº - vila São Pedro
CRAS 2 - avenida Mato Grosso, 270 - bairro: Nova Aquidauana
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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